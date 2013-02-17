СМИ: Египет признал независимость Косово

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на косовские СМИ.

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Приштине по итогам встречи премьер-министра Косово Хашима Тачи и помощницы президента Египта Пакинам Хасан Халиль Шаркави, которая приехала в Косово, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. На сегодняшний день косовскую независимость признали около ста стран.

"Египет поддерживает вступление Косово в международные организации, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития", — сообщила Шаркави, добавив, что Каир проводит в отношении Косово политику открытых дверей. По ее словам, две страны "находятся на пути построения позитивных отношений и взаимопонимания".

Как известно, Украина не признает независимости Косово.