КНДР отмечает день рождения Ким Чен Ира

Как сообщает ИТАР-ТАСС, с утра жители и гости Пхеньяна возлагали цветы к статуям, мозаичным панно и портретам бывшего лидера Сонгунской Кореи (сонгун – военно-ориентированная политика руководства КНДР), управлявшего страной 17 лет.

В Пхеньяне, украшенном декорациями и флагами, прошли концерты, массовые гимнастические упражнения. С участием зарубежных спортсменов, в том числе из России, Украины, Эстонии и Канады, состоялись соревнования фигуристов на приз ”Пэктусан” - по названию легендарной горы, у подножия которой, согласно официальной историографии, и родился в 1942 году Ким Чен Ир.

По случаю праздника Ким Чен Ын передал в дар пхеньянскому Дому матери и ребенку большую партию меда. Администрация и пациентки роддома, сообщило информационное агентство ЦТАК, выразили глубокую признательность лидеру КНДР, ”который, как и его отец, проявляет большую заботу о своем народе”. Одновременно Ким Чен Ын распорядился на вертолетах доставить подарки детям, проживающим вместе с родителями на девяти самых отдаленных островах в Желтом море.

Наиболее отличившимся военнослужащим, членам партии, рабочим и кооператорам членам партии и представителям трудовых коллективов вручили наручные часы с надписью ”Ким Чен Ир”, сборники его цитат, знаки трудового отличия.