Будущий глава Пентагона пообещал дружить с Россией

14 голосов в поддержку Хейгела при 11 "против" хватило, чтобы перевести процедуру утверждения на следующий уровень.

В прошлый четверг, напоминает РИА Новости, в профильном комитете прошли первые слушания по кандидатуре Хейгела. Сенаторы более восьми часов задавали кандидату вопросы, большая часть из которых сопровождалась критикой и упреками.

Законодатели потребовали от кандидата в министры прояснения позиции по Ближнему Востоку в связи с высказываниями о "еврейском лобби", под каблуком которого якобы находится американский конгресс, а также о диалоге с ХАМАС и Ираном. Экс-сенатору пришлось оправдываться и за свои неосторожные высказывания о гомосексуалистах. Слушания прошли крайне напряженно, однако не были столь эмоциональными, как, например, дебаты по бюджету или налогам.

Хейгел на слушаниях ясно дал понять, что будет придерживаться курса своих предшественников на посту министра обороны - Роберта Гейтса и Леона Панетты. Так, по его мнению, главную опасность для США представляют КНДР, Иран и Пакистан, а Россия, наоборот - важный стратегический партнер, несмотря на все разногласия.

При этом Хайгел подтвердил, что США не откажутся от размещения элементов ПРО в Европе и подчеркнул, что сотрудничество с РФ в этой сфере пошло бы на пользу обеим странам. Он пообещал, что США продолжат обмениваться с Россией информацией о пусках ракет.