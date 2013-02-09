Суд в Москве посадил оппозиционера Удальцова под домашний арест

Об этом сам С.Удальцов написал в своем Twitter.

«Судья Карпов удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Домашний арест до 6 апреля. Общение только с родственниками и адвокатами. Без переписки и средств связи», - сообщил оппозиционер.

В свою очередь его супруга Анастасия Удальцова ‏сообщила, «из чтения судьи узнаю, что я сейчас в Украине, потому что мне С.Удальцов угрожает расправами. В зале такой смех, что Карпов перестаёт читать».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Следственный комитет РФ попросил суд поместить С.Удальцова под домашний арест за нарушение подписки о невыезде. В частности, в комитете утверждали, что С.Удальцов подолгу не проживает по месту своей регистрации, его мобильные телефоны зачастую бывают отключены, что затрудняет вызов обвиняемого к следователю. При этом о месте своего фактического нахождения С.Удальцов не сообщает.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении С.Удальцова, Леонида Развозжаева, Константина Лебедева.

Уголовное дело было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, вышедшего на телеканале НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме были продемонстрированы кадры, где С.Удальцов и его соратники якобы беседуют с на то время председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Г.Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

30 ноября 2012 г. Следственный комитет России заявил, что оппозиционеры обучались за границей организации массовых беспорядков для свержения государственного строя на примере «цветных революций» в других странах.

Многотысячные «Марши миллионов» проводились в Москве 6 мая, 12 июня и 15 сентября этого года.

6 мая 2012 года, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.