В Европарламенте недовольны проектом бюджета ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении председателя группы народных партий Жозефа Доля, председателя группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ханнеса Свободы, председателя группы либеральных партий Ги Верхофстадта и сопредседателей группы “зеленых” Ребекки Хармс и Даниэля Кон-Бенди.

“Европейский парламент не может поддержать сегодняшнюю договоренность в Европейском совете в ее нынешнем виде. Мы сожалеем, что Ван Ромпей (президент Европейского совета – УНИАН) не проводил переговоры с нами в последние месяцы”, - отмечается в заявлении.

Лидеры парламентских групп отметили, что основными приоритетами для Европарламента остаются вопросы роста экономики и инвестиций в ЕС, а также содействие восстановлению экономики после кризиса. При этом в заявлении отмечается, что парламент не собирается отходить от своих приоритетов.

“Настоящие переговоры начнутся сейчас с Европейским парламентом. Мы будем придерживаться наших приоритетов, о которых мы четко заявляли многократно”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером после почти 20и часов переговоров лидеры ЕС смогли согласовать компромиссный вариант бюджета на 2014-2020 годы, который предусматривает уменьшение расходов по сравнению с предыдущим бюджетным периодом.