СМИ: Европейскому центробанку прийдется удвоить штат
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) потребуется дополнительно нанять порядка двух тысяч специалистов для осуществления контроля за банковским сектором Евросоюза.
Об этом пишет РИА "Новости"со ссылкой на брюссельскую интернет-газета EUobserver.
"Европейскому центральному банку потребуется нанять около двух тысяч специалистов по банковскому контролю, чтобы банковский союз был внедрен на практике", - пишет EUobserver, сообщая, что руководителем нового надзорного органа за банковским сектором Европы, который будет создан при ЕЦБ и которого по его представлению будет назначать Еврогруппа, с большой степенью вероятности, станет высокопоставленная сотрудница Банка Франции Даниэль Нуи.
В середине декабря 2012 года Еврогруппа согласовала в предварительном порядке полномочия ЕЦБ по надзору за 6 тысячами банков в странах Евросоюза, из которых прямой контроль будут установлен над 150-200 крупнейшими. Ожидается, что соглашение относительно надзорных полномочий ЕЦБ будет подготовлено к концу февраля текущего года.
Планируется, что ЕЦБ начнет выполнять функции банковского регулятора к марту 2014 года.