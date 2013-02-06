СМИ: Европейскому центробанку прийдется удвоить штат

11:21, 06 февраля 2013
Мир
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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) потребуется дополнительно нанять порядка двух тысяч специалистов для осуществления контроля за банковским сектором Евросоюза.

ЕЦБ придется набрать около 2000 новых работников / Фото: Myfin.net

Об этом пишет РИА "Новости"со ссылкой на брюссельскую интернет-газета EUobserver.

"Европейскому центральному банку потребуется нанять около двух тысяч специалистов по банковскому контролю, чтобы банковский союз был внедрен на практике", - пишет EUobserver, сообщая, что руководителем нового надзорного органа за банковским сектором Европы, который будет создан при ЕЦБ и которого по его представлению будет назначать Еврогруппа, с большой степенью вероятности, станет высокопоставленная сотрудница Банка Франции Даниэль Нуи.

В середине декабря 2012 года Еврогруппа согласовала в предварительном порядке полномочия ЕЦБ по надзору за 6 тысячами банков в странах Евросоюза, из которых прямой контроль будут установлен над 150-200 крупнейшими. Ожидается, что соглашение относительно надзорных полномочий ЕЦБ будет подготовлено к концу февраля текущего года.

Планируется, что ЕЦБ начнет выполнять функции банковского регулятора к марту 2014 года.

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