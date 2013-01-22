У Еврогруппы новый президент

Об этом сообщил Жан-Клод Юнкер, занимавший пост главы Еврогруппы с 2005 года.

Ранее Юнкер заявлял, что планирует покинуть пост не позднее начала 2013 года, а его мандат, истекавший в июле 2012 года, был продлен на 2,5 года. В начале января Юнкер намекал, что его преемником станет именно Дийссельблум.

Вечером в понедельник, перед заседанием Еврогруппы, Дийссельблум заявил, что основной задачей работы совета министров финансов еврозоны в ближайшее время является усиление доверия инвесторов к единой европейской валюте и региону из 17 использующих ее стран.

Юнкер занял пост главы Еврогруппы в 2005 году, задолго до глобального финансово-экономического кризиса, и управлял советом на протяжении всего долгового кризиса еврозоны, замечает РИА Новости.