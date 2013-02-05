Длина пробок в Москве вчера была равна расстоянию от столицы РФ до Мадрида

Общая длина пробок в Москве в понедельник вечером составила 3,5 тысячи километров, что соответствует расстоянию от столицы России до Мадрида, сообщил РИА Новости аналитик сервиса "Яндекс.Пробки"Леонид Медников.

Пробки в городе накануне вечером образовались из-за сильного снегопада, который начался днем и закончился только ближе к ночи. Осадки сопровождались порывистым ветром, на дорогах образовалась гололедица.