Россия выменяла на боевиков у Сирии двух своих граждан

10:44, 04 февраля 2013
Мир
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Захваченные в Сирии россияне освобождены в обмен на боевиков.

МИД России сообщил об обмене

Двое россиян, похищенные в Сирии в середине декабря 2012 года, освобождены в обмен на пленных боевиков, говорится в понедельник на сайте МИД РФ, пишет РИА "Новости".

"Россияне уже доставлены в посольство России в Дамаске. Они здоровы, чувствуют себя нормально. Им предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.

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