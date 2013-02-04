Россия выменяла на боевиков у Сирии двух своих граждан
10:44, 04 февраля 2013Мир
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Захваченные в Сирии россияне освобождены в обмен на боевиков.
МИД России сообщил об обмене
Двое россиян, похищенные в Сирии в середине декабря 2012 года, освобождены в обмен на пленных боевиков, говорится в понедельник на сайте МИД РФ, пишет РИА "Новости".
"Россияне уже доставлены в посольство России в Дамаске. Они здоровы, чувствуют себя нормально. Им предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.
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