Россия выменяла на боевиков у Сирии двух своих граждан

Двое россиян, похищенные в Сирии в середине декабря 2012 года, освобождены в обмен на пленных боевиков, говорится в понедельник на сайте МИД РФ, пишет РИА "Новости".

"Россияне уже доставлены в посольство России в Дамаске. Они здоровы, чувствуют себя нормально. Им предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.