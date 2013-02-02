Медведев ищет, кого наказать за падение ракеты в океан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал до 15 февраля 2013 года отчитаться о причинах аварии ракеты-носителя «Зенит-3SL» в рамках программы «Морской старт».

Соответствующее поручение вице-премьеру Дмитрию Рогозину и главе Роскосмоса Владимиру Поповкину опубликовано 2 февраля на сайте правительства РФ, пишет Лента.ру. Помимо установления причин происшествия премьер попросил чиновников проработать предложения о наложении ответственности за инцидент на тех или иных должностных лиц и организаций.

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