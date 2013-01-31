Две сотни пассажиров пострадали из-за столкновения поездов в ЮАР

Около 200 человек пострадали при столкновении пригородных поездов в ЮАР, 20 из них получили тяжелые ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Два поезда столкнулись сегодня утром в пригороде административной столицы ЮАР Претории. Один из поездов стоял возле платформы, когда другой въехал в него сзади. Авария произошла в час-пик, люди ехали в Преторию на работу и учебу в переполненных поездах.

«Легко ранены от 150 до 200 человек, 20 человек серьезно пострадали, один - машинист - находится в критическом состоянии, его доставят на вертолете в больницу. Большинство раненых - взрослые, но среди пострадавших немало детей, по меньшей мере 50», - сообщил представитель спасательных служб Йохан Питерс.

По его словам, раненых детей доставили на обследование в больницу. Причины аварии выясняются.