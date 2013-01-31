Волна мощных торнадо обрушилась на восток США

Жертвой непогоды стал житель небольшого городка Эдейрсвиль в штате Джорджия. Еще один человек погиб в штате Теннеси из-за упавшего под напором стихии дерева, сообщает Росбалт.

В общей сложности, многочисленные торнадо охватили территорию с севера на юг от города Буффало (штата Нью-Йорк) до города Новый Орлеан (штат Луизиана), а с запада на восток — от штата Миссури до штата Джорджия. По данным газеты USA Today, которые приводят интернет-СМИ, за два дня поступило около 500 сообщений о сложных погодных условиях, преимущественно о сильном ветре и крупном граде. Из-за непогоды был закрыт международный аэропорт в Атланте (штат Джорджя), а также объявлено чрезвычайное положение в некоторых округах штата.

Напомним, в конце декабря 2012 года на северо-востоке США в результате сильного зимнего урагана погибли 15 человек и сотни тысяч остались без электричества. Причиной гибели людей стали аварии, вызванные сильными дождями и снегопадами.

В Арканзасе и Мэриленде были обесточены тысячи домов и предприятий. В Филадельфии и Нью-Йорке отложили часть авиарейсов. В Питсбурге самолет, благополучно приземлившийся во время шторма, застрял в снегу и простоял два часа на взлетной полосе. На Лонг-Айленде самолет Southwest Airlines съехал с полосы и застрял в грязи.

Одновременно с этим на часть территории США обрушились торнадо: их число за двое суток достигло 34. Они сопровождались сильными ветрами и грозами с ливнями. Снежные бури оставили без электричества более 200 тыс. человек в штатах Техас, Арканзас, Оклахома, Миссисипи, Луизиана и Алабама.