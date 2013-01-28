Королева Нидерландов объявила об отречении от престола
20:54, 28 января 2013Мир
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Королева Нидерландов Беатрикс сегодня заявила, что отрекается от престола в пользу своего старшего сына 45-летнего принца Оранского-Нассау Виллема-Александра.
Королева Нидерландов Беатрикс отказалась от престола
Об этом передают РИА «Новости».
По заявлению королевы, сделанному в 20.00 ( по киевскому времени) по государственному телевидению Нидерландов, она передаст сыну корону 30 апреля.
Ожидается, что после выступления королевы с обращением к нации выступит премьер-министр страны Марк Рютте.
Беатрикс, которой 31 января исполнится 75 лет, вступила на престол Нидерландов в 1980 году после отречения своей матери королевы Юлианы. Принц Виллем-Александр закончил Лейденский университет, где изучал историю. В 2002 году он женился на аргентинке Максиме Соррегьете. От этого брака у них родились три дочери.
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