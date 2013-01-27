Автобус с туристами сорвался в ущелье на горной дороге в Португалии: есть жертвы

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местных властей, трагедия произошла в провинции Каштелу Бранку (на северо-западе страны) между городами Порту Алегре и Санта Мариа да Фериа.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге: накануне в этой местности прошел дождь, а утром стоял туман.

В спасательной операции принимали участие более 200 человек. Все раненые доставлены в ближайшие больницы.

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Пока нет сведений о том, из каких стран туристы находились в этом автобусе.