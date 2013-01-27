Автобус с известными украинскими музыкантами перевернулся по дороге в Донецк (фото)

Об этом сообщает газета "Сегодня".

В связи с плохими погодными условиями музыканты преодолели 730 км за 18 часов. Неподалеку от Мелитополя автобус Renault, в котором находилась группа, слетел с дороги, упал с высоты 3-х метров в кювет и перевернулся.

Фронтмен группы Олег Собчук и звукорежиссер Сергей Каменев прошли обследование в больнице. Им сделали рентген и порекомендовали пройти более детальное обследование.