Автобус с известными украинскими музыкантами перевернулся по дороге в Донецк (фото)
15:22, 27 января 2013Разное
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Украинские музыканты из группы "С.К.А.Й." попали в серьезную аварию по дороге из Одессы в Донецк.
"Скай" попал в автокатастрофу / Фото: со страницы группы в Фейсбук
Об этом сообщает газета "Сегодня".
В связи с плохими погодными условиями музыканты преодолели 730 км за 18 часов. Неподалеку от Мелитополя автобус Renault, в котором находилась группа, слетел с дороги, упал с высоты 3-х метров в кювет и перевернулся.
Фото со страницы группы в Фейсбук
Фронтмен группы Олег Собчук и звукорежиссер Сергей Каменев прошли обследование в больнице. Им сделали рентген и порекомендовали пройти более детальное обследование.
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