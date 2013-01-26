Польский аналитик: Россия не сможет сделать из Евразийского союза противовес ЕС

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказала аналитик польского Центра восточных исследований (OSW) Александра Ярошевич, комментируя последние высказывание руководства Казахстана.

Эксперт отметила, что на прошлой неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил под сомнение необходимость политической интеграции в рамках ЕАС, в который, кроме России и Казахстана, входит также Беларусь.

"Казахстан не выступает против самой интеграции, но против превращения экономических проектов в платформу политической интеграции с Россией в качестве лидера и представителя интересов стран-членов", - написала аналитик.

Она отметила, что такую позицию поддерживают не только официальные власти, но и представители оппозиции.

А.Ярошевич написала, что Казахстан также почувствовал негативные последствия присоединения к ЕАС, среди которых подорожание многих товаров, а также нерешение ряда важных для страны вопросов, в частности, о поставках российской нефти и нефтепродуктов.

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Польский аналитик отметила, что позицию Казахстана поддерживает Президент Беларуси Александр Лукашенко, который также выступает против усиления политической интеграции в рамках этого проекта.

"Это означает, что несмотря на стремления России, интеграционные проекты не являются на сегодня противовесом для Европейского Союза и нет четких перспектив того, что они могли бы стать таким противовесом в ближайшем будущем", - резюмировала аналитик.

Как сообщал УНИАН, сформированная в Украине с 2010 года новая украинская власть во главе с Президентом Виктором Януковичем заявляют о намерении в будущем присоединится к Евросоюзу и еще в этому году подписать соглашение об ассоциации.

Россия угрожает серьезными последствиями для украинской экономики в случае подписания этого соглашения, который также предусматривает создание зоны свободной торговли, предлагая вступить лучше в Таможенный союз и ЕАС.

Россияне, в частности, обещают украинским властям в случае принятия такого решения поставки газа по значительно низшим ценам, чем сейчас вынуждена платить Украина.