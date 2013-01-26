Польский аналитик: Россия не сможет сделать из Евразийского союза противовес ЕС
Создаваемый Россией Евразийский союз (ЕАС), в который россияне пытаются также втянуть Украину, не сможет стать реальным противовесом Европейскому Союзу из-за нежелания членов проекта углублять политическую интеграцию и из-за расхождения экономических интересов.
Эксперт отметила, что на прошлой неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил под сомнение необходимость политической интеграции в рамках ЕАС, в который, кроме России и Казахстана, входит также Беларусь.
"Казахстан не выступает против самой интеграции, но против превращения экономических проектов в платформу политической интеграции с Россией в качестве лидера и представителя интересов стран-членов", - написала аналитик.
Она отметила, что такую позицию поддерживают не только официальные власти, но и представители оппозиции.
А.Ярошевич написала, что Казахстан также почувствовал негативные последствия присоединения к ЕАС, среди которых подорожание многих товаров, а также нерешение ряда важных для страны вопросов, в частности, о поставках российской нефти и нефтепродуктов.
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Польский аналитик отметила, что позицию Казахстана поддерживает Президент Беларуси Александр Лукашенко, который также выступает против усиления политической интеграции в рамках этого проекта.
"Это означает, что несмотря на стремления России, интеграционные проекты не являются на сегодня противовесом для Европейского Союза и нет четких перспектив того, что они могли бы стать таким противовесом в ближайшем будущем", - резюмировала аналитик.
Как сообщал УНИАН, сформированная в Украине с 2010 года новая украинская власть во главе с Президентом Виктором Януковичем заявляют о намерении в будущем присоединится к Евросоюзу и еще в этому году подписать соглашение об ассоциации.
Россия угрожает серьезными последствиями для украинской экономики в случае подписания этого соглашения, который также предусматривает создание зоны свободной торговли, предлагая вступить лучше в Таможенный союз и ЕАС.
Россияне, в частности, обещают украинским властям в случае принятия такого решения поставки газа по значительно низшим ценам, чем сейчас вынуждена платить Украина.