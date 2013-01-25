Греческая полиция силой прервала забастовку работников метро
09:57, 25 января 2013Мир
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Полиция Греции ворвалась в депо метро в Афинах, прерывая сидячую забастовку рабочих.
Работники афинского метро бастовали 9 дней
Работники метрополитена продолжали забастовку уже девятый день подряд, протестуя против правительственного плана мер жесткой экономии, пишет ВВС Украина.
Правительство страны в срочном порядке одобрило указ, разрешающий арестовывать рабочих, которые не вернутся к работе. Возобновит ли после действий полиции метро свою работу, неизвестно.
Как сообщалось, сегодня к протесту работников метро должны были присоединиться водители автобусов и железнодорожники.
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