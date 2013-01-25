Греческая полиция силой прервала забастовку работников метро

Работники метрополитена продолжали забастовку уже девятый день подряд, протестуя против правительственного плана мер жесткой экономии, пишет ВВС Украина.

Правительство страны в срочном порядке одобрило указ, разрешающий арестовывать рабочих, которые не вернутся к работе. Возобновит ли после действий полиции метро свою работу, неизвестно.

Как сообщалось, сегодня к протесту работников метро должны были присоединиться водители автобусов и железнодорожники.