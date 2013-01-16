Билл Клинтон думает, что его жена доживет до 120 лет и еще трижды выйдет замуж

"Я уже сказал ей, что у нее хватит времени на то, чтобы после меня еще трижды выйти замуж. Думаю, она проживет до 120 лет... Она постоянно самосовершенствуется", - пошутил Клинтон, отвечая на вопрос о состоянии супруги после болезни на одном из выступлений, подготовленных его фондом.

По словам экс-президента, которого цитирует РИА Новости, раньше Хиллари Клинтон лишь однажды лежала в больнице - когда рожала дочь Челси. "Поверьте. Она быстро восстановится", - добавил Клинтон.

Напомним, в конце декабря 2012 года, после зарубежной поездки, Клинтон перенесла кишечную инфекцию, а во время восстановления после заболевания госсекретарь от обезвоживания организма упала в обморок и получила сотрясение мозга. Врачи обнаружили у Клинтон тромб и 31 декабря поместили ее в больницу, выписав после нового года.