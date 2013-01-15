Миллер говорит, что Северный поток достроят, но другая компания

Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в Новом Уренгое, передает агентство «Прайм».

«В настоящее время акционеры Nord Stream согласовали, что строительство третьей и четвертой ниток будет вести другая компания, хотя разработка предварительного ТЭО была профинансирована Nord Stream», - сказал А.Миллер.

Он отметил, что в настоящее время идет обсуждение перспективы строительства третьей и четвертой ниток газопровода с существующими акционерами компании, а также с теми компаниями, которые не принимали участие в строительстве первых двух веток.

«Я хотел бы отметить здесь одну компанию - это ВР (British Petroleum - УНИАН), которая проявляет интерес к строительству одной из ниток в направлении Великобритании, это интересный проект», - сказал глава «Газпрома».

При этом он подчеркнул, что акционеры «Северного потока» считают целесообразным строительство третьей и четвертой ниток.

«Он будет реализовываться другой компанией, и все последующие работы будут финансироваться вне рамок бюджета Nord Stream», - добавил А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Он подчеркнул, что до 31 января 2013 года планируется подписать меморандум по созданию новых газотранспортных мощностей через Балтийское море в Европу. По его словам, одна из ниток может быть предназначена для поставок российского газа в Великобританию.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.