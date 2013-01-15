ВМС будут выполнять задачи в Аденском заливе и Средиземном море

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, выступая 14 января на митинге личного состава Центра морских операций ВМС ВС Украины по случаю начала нового учебного года.

Он отметил: «Предусмотрено выполнение задач кораблями в Аденском заливе, Средиземном и Черном морях, а также на реке Дунай. Мы планируем участие сил в операциях “Океанский щит”, “Активные усилия” и "Черноморская гармония", активациях соединения БЛЕКСИФОР и международных учениях. Поэтому главные усилия в боевой и психологической подготовке будут направлены на достижение возможностей, необходимых для выполнения поставленных задач».

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С.Елисеев отметил, что 2013 год будет для украинских ВМС не менее значимым, чем предыдущий и исключительно важным. "Это, в первую очередь, связано с началом выполнения нашей главной задачи в мирное время – несение боевой службы», - прибавил вице-адмирал.

По его словам, в текущем году будет продолжено восстановление технической готовности вооружения и военной техники, и приоритетом здесь станет завершение ремонтов и модернизации кораблей боевого ядра.

С.Елисеев сообщил, что в прошлом году изменены приоритеты и подходы в судоремонте – осуществлен переход от ремонтов отдельных агрегатов и систем вооружения к проведению комплексных ремонтов кораблей, что, в свою очередь, позволит в 2013 году начать несение боевой службы, активизировать международное сотрудничество и обеспечить присутствие ВМС в важных для Украины районах Мирового океана.

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Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана в декабре 2012 года сообщил, что ВМС Украины после 15 января 2013 года начнут нести боевую службу в ближней морской зоне Черного моря: остров Змеиный, Керченский пролив, район экономической промышленной зоны Украины. В течение месяца по очереди корабли будут выполнять задачу по обеспечению безопасности и контроля судоходства, экономической деятельности предприятий, работающих в этой зоне, а также по охране подводного и надводного пространства. До 1991 года несение боевой службы в Средиземном и Черном морях осуществлял ВМФ СССР.

Как ранее сообщал В.Замана, в 2013 году ВМС Украины будут участвовать в ряде международных учений и операций. В частности, Фрегат "Гетьман Сагайдачний" примет участие в операции "Океанский щит" в районе Африканского Рога и в операции "Аталанта". Будут проведены совместные учения с ВМС Испании и Франции, в которые будет вовлекаться большой десантный корабль "Костянтин Ольшанський" с подразделением морской пехоты на борту".

Генерал-полковник также отмечал, что министром обороны определены задачи - "возобновить наше присутствие кораблей в Черном море, Средиземном море и даже в Индийском океане".