Структуру Вооруженных Сил Украины планируется изменить

Цель реформирования структуры Вооруженных Сил – усилить компонент боевых частей с одновременным уменьшением структур обеспечения и оптимизацией системы управления, заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана 29 ноября во время традиционной ежегодной встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

По его словам, перспективная структура Вооруженных Сил Украины включает 2 оперативных командования и командование ВМС. «Существующие командования Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил будут трансформированы в Генеральный штаб с одновременной оптимизацией и централизацией структур обеспечения», - сообщил начальник Генерального штаба.

Он отметил, что Вооруженные Силы уже имели возможность работать в новой организационно-штатной структуре при проведении комплекса исследовательских экспериментальных командно-штабных учений с органами военного управления и войсками (силами) "Перспектива-2012".

«Полученная по итогам учений информация анализируется. Также мы изучаем передовой опыт наших партнеров в этой сфере, чтобы избежать ошибок и сделать процесс перехода к межвидовых органов военного управления эффективным и безболезненным», - отметил Главнокомандующий ВС Украины.

Генерал-полковник Владимир Замана подчеркнул, что процесс реформирования не проходит безболезненно, но руководство военного ведомства имеет поддержку со стороны Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

«Вооруженные Силы - не дешевая структура, а реформы - не дешевое дело. Но останавливаться на этом пути мы не можем, должны пройти его до конца», - убежден Главнокомандующий ВС Украины.