Украинским ВМС приказано вернуться в Средиземное море и на Дунай

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС, об этом заявил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время расширенного заседания военного совета флота, состоявшегося в среду в Севастополе.

Как добавил командующий, в частности планируется, что в следующем году фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом и спецподразделением на борту в рамках международной операции по борьбе с морским пиратством будет выполнять задачи в районе Африканского рога.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в Севастополе во время научно-практической конференции по вопросам перспектив развития ВМС Ю.Ильин отметил, что на сегодняшний день военно-морские силы (речь идет не только об украинских ВМС – УНИАН) наряду с задачами классического характера активно применяются для борьбы с асимметричными угрозами, такими, как терроризм, пиратство, действия незаконных вооруженных формирований и т. п.

«Руководством нашего государства и Вооруженных Сил нам поставлены задачи о распространении участия в международных операциях по поддержке безопасности на море, возобновлении военно-морского присутствия в определенных районах Черного моря и реке Дунай, несении боевой службы в Черном и Средиземном морях. Указанное требует выработки новых подходов к формированию как количественного, так и качественного состава сил и средств Военно-морских сил», - отметил Ю.Ильин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина официально подтвердила свое участие в международной операции по борьбе с пиратством «Океанский щит», который продолжается под руководством НАТО у берегов Сомали.

Согласно сообщению МИД Украины, для участия в операции Украина выделит фрегат «Гетман Сагайдачный» с палубным вертолетом и группой бойцов спецназа на борту. Начало участия фрегата украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» в операции «Океанский щит» в районе Африканского рога запланировано на 4-й квартал 2013 года.