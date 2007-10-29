Митинги в России будут разгонять собаки в бронежилетах

Охранять порядок во время массовых мероприятий и пресекать беспорядки в России будут в скором времени служебные собаки в бронежилетах. Как сообщает Лента.ру, в кинологической службе Северо-Западного округа ВВ МВД РФ заявили о проведении успешных испытаний специальных бронежилетов для собак.

Тестирование проводилось в рамках чемпионата Внутренних войск по многоборью, прошедшего в ленинградской области. "При правильной подгонке бронежилетов животные не испытывают трудностей в выполнении упражнений", - отметили в кинологической службе.

Предполагается, что бронежилеты будут использоваться собаками, которые работают вместе с саперами, в ходе контртеррористических и других специальных операций.