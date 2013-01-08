Индийская армия заявила о двух убитых пакистанскими военными

По заявлению индийской стороны, бой вспыхнул, когда пакистанские военные совершили «тяжелую провокацию», перейдя так называемую Линию контроля, которая распределяет зоны, контролируемые двумя государствами в Кашмире, на подконтрольную Индии территорию, пишет Радио Свобода.

В Пакистане военные отвергли утверждение Индии о неспровоцированном нападении и напомнили об инциденте, когда якобы от рук индийских военных погиб пакистанский военнослужащий.

В последнее время такие боевые столкновения в Кашмире были крайне редки, хотя напряженность на самой границе возникает время от времени.

Индия и Пакистан претендуют на власть над всей территорией исторического княжества Кашмир с 1947 года, с самого возникновения этих современных государств. Между странами уже состоялись две войны за эту землю. Обе страны фактически контролируют примерно по 40% Кашмира, еще 20 процентов тем временем взял себе Китай.