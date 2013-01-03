Американцы убили лидера пакистанских боевиков
10:17, 03 января 2013Мир
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Командир пакистанских боевиков Мулла Назир был убит в результате авиаудара американского беспилотника в провинции Южный Вазиристан, сообщают власти страны.
Американский беспилотник убил лидера пакистанских боевиков / Фото : topwar.ru
Ракетные снаряды нанесли удар по автомобилю Муллы Назира вблизи границы с Афганистаном, убив его и еще по меньшей мере пять человек, которых власти Пакистана также называют боевиками, сообщает incidents.com.ua.
Мулла Назир был ранен при взрыве в ноябре, что, по мнению наблюдателей стало результатом борьбы с другими полевыми командирами. Ранее его обвиняли в том, что он направляет подконтрольных ему боевиков в Афганистан для нападений на военных НАТО.
В результате другого авианалета беспилотника были убиты еще три боевика.
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