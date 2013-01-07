Берлускони заявляет, что его устроит и кресло министра

Об этом 76-летний политик объявил сегодня в телеинтервью, сообщает ИТАР-ТАСС.

”Мы подписали соглашение с ”Лигой Севера” - я и лидер партии Роберто Марони, который будет единым кандидатом в губернаторы Ломбардии (крупнейшей северной области), я же возглавлю коалицию умеренных сил”, - заявил С.Берлускони.

При этом он уточнил, что не обязательно он станет премьер-министром в случае получения большинства голосов. ”Кто возглавит правительство, будет решаться после выборов в случае победы”, - добавил С.Берлускони.

Он предположил, что кандидатом в премьеры от возглавляемого им правого центра может стать Анджелино Альфано, которого давно считают преемником С.Берлускони. Сам же экс-премьер не исключил, что может занять в будущем правительстве как-нибудь пост, например, министра экономики.

С.Берлускони уже заявлял о готовности отказаться от притязаний на новое премьерство. Против его кандидатуры, в частности, выступала ”Лига Севера”, которая долго не соглашалась на новый альянс с союзниками по бывшей правящей коалиции. Партия Берлускони ”Народ свободы” (НС) и ”лигийцы” разошлись, и, казалось, навсегда, после прихода к власти Марио Монти в ноябре 2011 года. НС поддержала тогда технический кабинет, войдя в большинство в парламенте, включавшее и политических оппонентов. Тогда как ”Лига Севера” составляла все последние 13 месяцев непримиримую оппозицию технократам.

Главными соперниками правоцентристской коалиции на грядущих 24-25 февраля выборах станет, как всегда, левоцентристская Демократическая партия (ДП) во главе с Пьерлуиджи Берсани, а также Марио Монти, который тоже претендует на кресло премьера. Однако последний не будет непосредственно участвовать в выборах, поскольку уже является членом парламента в качестве пожизненного сенатора. Он будет призван возглавить правительство в случае победы поддерживаемых им центристских сил. Не исключены также новые послевыборные альянсы.