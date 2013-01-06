Асад предложил свой план выхода из гражданского конфликта

"Первым этапом выхода из кризиса должно стать обязательство иностранных государств о прекращении финансовой поддержки террористов. На втором этапе — созыв правительственной конференции по национальному диалогу. Третьим — создание нового правительства и объявление всеобщей амнистии", — сказал Асад в воскресенье в своем обращении к сирийскому народу по поводу ситуации в стране, пишет РИА"Новости".

Речь Асада была организована в оперном зале Дамаска. Выступление транслировали многие зарубежные телеканалы.

Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 60 тысяч человек.