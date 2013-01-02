ООН: Конфликт в Сирии стоил уже более 60 тысяч жизней

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, передает Радио «Свобода».

По ее словам, специалисты организации подсчитали, что более 59 тысяч погибших было по состоянию на конец ноября.

Как отметила Н.Пиллей, с того времени уровень насилия не снизился, потому на начало 2013 года можно говорить о том, что жертв противостояния более 60 тысяч.

Приведенные ООН данные на треть превышают подсчеты, обнародованные ранее сирийскими оппозиционерами, которые добиваются отставки Президента Башара Асада. Они заявляли о 45 тысячах погибших.