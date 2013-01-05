Депардье может получить российский паспорт уже сегодня из рук Путина

Президент РФ Владимир Путин может уже в субботу вручить российский паспорт актеру Жерару Депардье, который ранее прилетел в Сочи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это частная поездка. Возможно, он встретится с президентом. Не исключено, что во время этой встречи Депардье будет передан паспорт", — сказал Песков.

Он уточнил, что встреча может пройти в Сочи в субботу вечером.

Как сообщалось, Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франции Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен.

В четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о гражданстве РФ для Депардье.