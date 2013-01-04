Депардье обсудил свой переезд в Россию с президентом Франции

В тексте обращения, приведенного на сайте "Первого канала", Депардье отметил, что действительно сделал запрос на получение российского паспорта и рад, что его запрос принят. Он рассказал, что обожает Россию, ее культуру, историю и образ мышления россиян, а также напомнил, что его отец "в свое время был коммунистом".

Депардье также выразил уверенность, что в России "хорошо жить", отметив, что Москва для него "слишком крупный мегаполис", а он предпочитает деревню и знает в России "много чудных мест". Он подчеркнул, что намерен изучать русский язык.

Актер отметил, что уже обсуждал ситуацию с президентом Франции Франсуа Олландом. "Он знает, что я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно", - заявил Депардье, добавив, что считает Россию "страной великой демократии". Он отметил, что "это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком", комментируя таким образом заявление главы правительства Франции Жан-Марка Эйро, назвавшего "жалким" его стремление получить гражданство другого государства.

Свое обращение Депардье завершил словами "спасибо" и "слава России".

О том, что Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство, было официально объявлено утром 3 января, напоминает Лента.ру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее объяснил этот шаг вкладом французского актера в развитие российского кинематографа.