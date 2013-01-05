Палестина провозгласила себя государством

Глава ПНА Махмуд Аббас подписал указ о переименовании ПНА в ”Государство Палестина”, распорядившись внести соответствующие изменения в официальную символику, включая герб и печати.

Как сообщает РИА «Новости», по информации официального агентства ВАФА, указ направлен на реализацию ноябрьского решения Генассамблеи ООН о признании палестинской государственности с повышением статуса представительства при организации.

”Указ... предусматривает замену на всех официальных документах, печатях, вывесках государственных учреждений названия Палестинская национальная администрация на ”Государство Палестина”. Соответствующие изменения будут внесены и в палестинский герб”, - сообщило агентство.

До сих пор в официальной символике самоназвания ПНА и Государство Палестина использовались параллельно.

Себя М.Аббас распорядился называть президентом государства, а также поручил профильным ведомствам заняться разработкой новых орденов, медалей и марок, учитывающих изменившееся положения палестинцев на мировой арене.