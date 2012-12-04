В МИД говорят, что при признании Палестины украинская делегация никуда не выходила

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Украина не принимала участия в голосовании решения Генеральной ассамблеи ООН о повышении статуса Палестины до государства-наблюдателя», - сказал А.Дикусаров.

Он также назвал неточной информацию в СМИ о том, что делегация Украины во время голосования якобы вышла из зала Генассамблеи ООН.

«Информация, что делегация Украины во время голосования резолюции якобы вышла из зала Генассамблеи, является абсолютно неточной, наша делегация во время голосования резолюции из зала не выходила, хотя есть и такая форма демонстрации позиции, но она имеет признаки протеста, поэтому для делегации Украины она не была приемлемой», - сказал пресс-секретарь МИД.

При этом А.Дикусаров отметил, что неучастие в голосовании не противоречит правилам процедуры Генеральной ассамблеи ООН и в отдельных случаях является адекватной формой выражения позиции страны во время голосования в том случае, когда по тем или иным причинам она не может ни поддержать проект резолюции, ни голосовать против него.

Вместе с тем он отметил, что Украина не имеет проблем с признанием Палестины. С 2001 года в Украине действует Посольство Палестины и уже несколько лет в городе Рамалла функционирует Представительство Украины при Палестинской национальной администрации.

Вместе с тем, по словам А.Дикусарова, Украина исходит из необходимости обеспечения последовательного продвижения к главной цели, когда два независимых государства – Израиль и Палестина - будут сосуществовать в мире и безопасности, что будет способствовать установлению стабильности и экономическому развитию во всем ближневосточном регионе.

Как сообщалось, 29 ноября Палестинская автономия получила признание ООН как государство-наблюдатель, которое не является членом ООН.

Новый статус поддержали 138 стран. Против проголосовали 9.

Кроме Украины, в голосовании не принимали участие Экваториальная Гвинея, Карибати, Либерия и Мадагаскар.