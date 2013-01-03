Президент Аргентины потребовала от Британии вернуть Фолклендские острова

Таким образом она решила отметить 180-летний юбилей аннексии Соединенным Королевством этой территории, пишет Лента.ру.

Киршнер аргументировала свои претензии необходимостью соблюдения решений Организации Объединенных Наций. Так, она процитировала резолюцию ООН 1960 года, в которой содержалось требование "прекратить политику колониализма во всех его формах и проявлениях".

Письмо было адресовано премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону и опубликовано в таких газетах, как The Guardian и The Independent.

Пресс-секретарь Кэмерона заявил, что жители Фолклендских островов высказывали "ясное желание оставаться британцами" , что подтвердили и в МИД страны.

В марте 2013 года на Фолклендах пройдет референдум о статусе островов, решение о проведении которого было приурочено к 30-летию вооруженного конфликта между Аргентиной и Великобританией. Местные власти таким образом рассчитывают подтвердить, что жителей островов устраивает положение заморской территории Соединенного Королевства.