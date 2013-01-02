В Париже ограбили магазин Apple на 1 млн евро

Неизвестные ограбили один из магазинов компании Apple, захватив добычу на сумму около 1 миллиона евро, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на агентство Франс Пресс.

По словам источника, близкого к расследованию, четверо злоумышленников проникли в один из центральных магазинов Apple, расположенный рядом с парижской Гранд-Опера. Справившись с сотрудником компании, преступники погрузили в припаркованный рядом грузовик похищенную продукцию Apple, после чего благополучно скрылись с места преступления.