Сегодня Обама будет просить Конгресс спасти США от «финансового обрыва»
08:18, 28 декабря 2012Мир
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Президент США Барак Обама планирует сегодня встретиться с лидерами демократических и республиканских фракций обеих палат Конгресса. На повестке дня - переговоры во избежание нового экономического кризиса из-за «фискального обрыва».
Барак Обама будет просить конгрессменов договориться
Если стороны не договорятся, уже через четыре дня правительство США вынуждено будет автоматически повысить налоги и сократить расходы - для уменьшения бюджетного дефицита.
По мнению экономистов, меры на общую сумму более 600 миллиардов долларов могут вызвать новую рецессию крупнейшей экономики мира. Обама и законодатели должны согласовать бюджетные реформы, чтобы предотвратить вероятные последствия «фискального обрыва», сообщает Радио Свобода.
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