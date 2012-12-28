Сегодня Обама будет просить Конгресс спасти США от «финансового обрыва»

Если стороны не договорятся, уже через четыре дня правительство США вынуждено будет автоматически повысить налоги и сократить расходы - для уменьшения бюджетного дефицита.

По мнению экономистов, меры на общую сумму более 600 миллиардов долларов могут вызвать новую рецессию крупнейшей экономики мира. Обама и законодатели должны согласовать бюджетные реформы, чтобы предотвратить вероятные последствия «фискального обрыва», сообщает Радио Свобода.