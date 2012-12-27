В Японии передумали отказываться от ядерной энергетики

Новое правительство Японии намерено пересмотреть политику прежнего кабинета, направленную на полный отказ от атомной энергетики к 2030 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Тосимицу Мотэги, сообщает Росбалт.

Такой подход "нуждается в пересмотре", заявил он в ответ на вопрос о политике отказа от атомной энергии, передают интернет-СМИ.

Как сообщалось, около 8 млн японцев подписали в Интернете петицию, требующую отказаться от ядерной энергетики, еще сотни тысяч людей провели массовые демонстрации в последнее время. Протесты против использования имеющихся и строительства новых атомных электростанций активизировались во всей стране после аварии в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1".

Ранее власти Японии объявили о планах по закрытию до 2040 года всех существующих в стране атомных электростанций (АЭС) и снижению потребления атомной энергии до нуля к указанному сроку. Таким образом, Япония последует примеру Италии, Швейцарии и Германии, которые отказались от "мирного атома" ранее. Причиной для такого решения является давление со стороны общественности, которая требует закрытия АЭС после аварии на станции "Фукусима-1" в марте 2011 года.