На США в Рождество обрушились 15 торнадо: есть жертвы

На южные штаты в ночь на Рождество обрушились 15 торнадо, оставив без электроэнергии более 100 тысяч человек, сообщает ABC News.

Торнадо повредили множество домов, повалили деревья, оборвали линии электропередачи. Основной урон нанесен штатам Техас, Арканзас, Оклахома, Миссисипи, Луизиана и Алабама.

Американские СМИ сообщают, что есть погибшие и раненые в результате природной стихии.

Также торнадо стали причиной большого количества ДТП. Так в штате Оклахома столкнулся 21 автомобиль. В аэропортах отменены более 180 рейсов.

По прогнозам синоптиков, снежные бури и метели будут продолжаться в регионе еще по меньшей мере несколько дней.

Газета.ру