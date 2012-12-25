Под Рождество американцы скупили патроны на 3 года вперед

Жители страны стали массово скупать патроны для автоматических винтовок. По данным нью-йоркских изданий, боеприпасов продали на три года вперед.

Поводом для необычного предновогоднего ажиотажа стала трагедия в начальной школе Сэнди Хук, где Адам Ланза расстрелял школьников и учителей. Он использовал именно автоматическую винтовку AR-15. После этого случая в США началась кампания за запрет на свободную продажу подобного оружия.

Как сообщил журналистам президент компании по продаже оружия Пит Браунелл, продают не только патроны. Значительно вырос спрос на AR-15, АК-47 и МАС-10. Любители автоматического оружия опасаются, что в скором времени купить их будет невозможно.

РБК отмечает, что автоматические винтовки не относятся к средствам самообороны, а потому в США периодически предпринимаются попытки запретить их свободную продажу. Однако последний запрет прекратил действовать еще в 2004г., когда президентом страны был Джордж Буш-младший, поддерживавший стрелковые ассоциации страны.

В то же время защитники свободной продажи оружия заявляют, что запретительными мерами ситуацию в стране не исправишь. Они уверены, что автоматические винтовки должны оставаться в продаже, а правительство должно усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях, дабы не допустить повторения трагедии в Сэнди Хук.