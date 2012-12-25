11 полицейских ранены при обороне парламента Македонии

Стражи порядка сдерживали толпы людей, выступающих как за так и против бюджета страны на 2013 год, которые пытались проникнуть в здание. По данным МВД, травмы получили и гражданские лица, несколько участников беспорядков были задержаны, сообщает РИА "Новости"

В самом парламенте депутаты от правящей коалиции, сформированной вокруг партии ВМРО-ДПМНЕ, устроили потасовку с представителями ведущего оппозиционного Социал-демократического союза (СДСМ), которые блокировали зал заседаний. По информации из СДСМ, в этих столкновениях травмы получили две женщины - бывший премьер-министр, ныне оппозиционный политик Радмила Шекеринская и еще один депутат Весна Бендевская. Ранее оппозиционеры предложили 1,2 тысячи поправок к проекту бюджета для сокращения расходов на 204 миллиона евро. Поправки были отвергнуты.

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Бюджет страны на следующий год был принят после того, как оппозиционеров и освещавших события журналистов выдавили из зала заседаний. В итоге расходная часть бюджета Македонии составит около 2,7 миллиарда евро, дефицит ожидается на уровне 3,5% ВВП. В понедельник вечером лидер оппозиции Бранко Црвенковский заявил, что больше не будет участвовать в работе парламента, и призвал своих сторонников к народному восстанию.