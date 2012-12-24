Лидер македонской оппозиции призвал к народному восстанию

Политический кризис в Македонии обостряется: лидер оппозиции Бранко Црвенковский призвал в понедельник своих сторонников к народному восстанию в знак протеста против принятия парламентом (Собранием) бюджета на 2013 год, а правящая партия обвинила его в попытке государственного переворота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на македонские СМИ.

Законодатели одобрили в понедельник бюджет в отсутствие представителей СДСМ, которые решили бойкотировать работу парламента, поскольку правящая коалиция проигнорировала предложенные ими поправки.

"В этой стране нет Конституции и закона, нет демократии и парламента. На одной стороне находится диктаторский режим, а на другой стороне - народ", - заявил сегодня Црвенковский.

Лидер оппозиции призвал сегодня македонцев к общегражданскому неповиновению и народному восстанию, сравнив Груевского с бывшим сербским лидером Слободаном Милошевичем. В свою очередь ВМРО-ДПМНЕ выпустила заявление, в котором обвинила Црвенковского в попытке свержения законного правительства путем насилия и провокаций.