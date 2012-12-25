Один из похищенных в Нигерии моряков, вероятно, гражданин Украины

Об этом сообщило в понедельник вечером итальянское информагентство ANSA.

Первоначально Международное морское бюро (ММБ) распространило информацию о том, что в минувшее воскресенье у берегов нигерийского штата Байельса пираты похитили четырех членов экипажа судна Asso Ventuno, которым управляет компания Augusta Offshore с головным офисом в Неаполе. Сообщалось также, что при захвате Asso Ventuno моряки не были ранены, а само судно вскоре было освобождено пиратами. Затем выяснилось, что трое из четверых похищенных членов экипажа, включая капитана судна, являются итальянцами.

МИД Италии подтвердил эту информацию, указав, что приоритетной задачей является обеспечение безопасности итальянских граждан. Постоянный мониторинг ситуации, связанный с захватом моряков, осуществляет Кризисная группа МИД Италии, которая информирует об этом лично министра иностранных дел Джулио Терци.

Представитель Кризисной группы отказался подтвердить или опровергнуть РИА Новости информацию о том, является ли четвертый похищенный пиратами моряк гражданином Украины. В службе печати МИД Италии РИА Новости заявили, что не располагают информацией на этот счет. Получить информацию в компании Augusta Offshore пока не удалось.

Нападение пиратов произошло в районе, где действует повстанческая группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND). Ее боевики совершают нападения на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа. Также здесь орудуют пираты, которые грабят гражданские суда.