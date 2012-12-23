СМИ: Принц Гарри ликвидировал одного из полевых командиров «Талибана»

Об этом в воскресенье сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Принц пилотировал ударный вертолет Apache и поразил цель ракетой Hellfire. По данным издания, это произошло в провинции Гильменд в конце октября во время патрулирования территории, на которой, предположительно, находился один из командиров талибов. Имя убитого не сообщается.

Источник The Sun также сообщил, что принц пользуется большой популярностью среди сослуживцев, и те дали ему прозвище «Big H».

«Он нормальный солдат. Все парни в Афганистане уважают и любят его. Он не против выпить и посмеяться и такой же, как все», - рассказал собеседник издания.

Это вторая командировка принца Гарри в Афганистан. В 2007-2008 годах он в течение 77 дней служил на передовой. Принц отправился домой досрочно, так как о его командировке и местоположении стало известно прессе. В 2009 году Гарри начал учиться управлять боевым вертолетом и после десяти месяцев обучения успешно сдал квалификационный экзамен. В сентябре 2012 года принц снова отправился в Афганистан, на сей раз в качестве второго пилота-стрелка ударного вертолета Apache. Его командировка должна продлиться четыре месяца.

Принц Гарри является первым с 1982 года представителем британской королевской семьи, который принимает участие в боевых операциях. До него в военных действиях участвовал герцог Йоркский принц Эндрю, служивший в Королевском военно-морском флоте, отмечает Lenta.ru.