Глава МИД Израиля подал в отставку, чтобы очиститься от обвинений

Русскоговорящему уроженцу Молдавии инкриминируют злоупотребление общественным доверием, передает РИА Новости.

Прокуратура собирается доказать, что через посла в Белоруссии он имел возможность ознакомиться с закрытыми материалами следствия по своему делу и не уведомил об этом правоохранительные органы.

При этом основное "дело Либермана" было закрыто за недостатком улик после того, как полиция больше десятка лет пыталась уличить политика в незаконном получении крупных сумм через офшорные компании.

Написав заявление об отставке, которое вступит в силу во вторник, и отказавшись от парламентского иммунитета, Либерман пообещал использовать перерыв, чтобы как можно скорее очиститься от обвинений и параллельно сосредоточиться на подготовке к январским выборам, на которые он идет во главе партии "Наш дом Израиль" одним избирательным списком с правящим "Ликудом".

Местные СМИ сомневаются в том, что судебный процесс состоится, как того хочет Либерман, до выборов, назначенных на 22 января, и не исключают урегулирования дела во внесудебном порядке на условиях, которые не помешают политику продолжить работу в правительстве и парламенте. В едином избирательном списке Ликуд-НДИ Либерман занимает второе место после премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху решил не назначать нового главу МИД и до выборов будет сам руководить министерством, пишет израильская пресса.