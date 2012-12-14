Лидеры ЕС одобрили соглашение о банковском надзоре

Однако между ними возникли разногласия по дальнейшим шагам для укрепления валютного союза евро. Переговоры руководителей стран ЕС возобновятся сегодня - во второй и последний день саммита.

Накануне министры финансов стран ЕС после долгих переговоров согласовали инициативу наделения Европейского центробанка (ЕЦБ) надзорными полномочиями. Под действие соглашения попадают все банки, чей объем активов превышает 39 млрд долл., отныне они будут находиться под надзором ЕЦБ. Таким образом Центробанк будет напрямую контролировать по меньшей мере 150 крупнейших кредитных организаций еврозоны. Что касается более мелких банков, то в их дела ЕЦБ будет вмешиваться только при появлении у них первых признаков проблем.

Соглашение предоставляет ЕЦБ широкие полномочия вплоть до права выдачи и отзыва банковских лицензий, проведения расследования и наложения штрафов на банки, не соблюдающие правила.

Новые правила начнут действовать к концу 2013 г., однако сроки их действия могут быть отложены и на более поздний срок, замечает РосБизнесКонсалтинг.