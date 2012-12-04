НАТО согласилось установить на границе Турции и Сирии свои ракеты

Об этом сообщает Радио Свобода.

Таким образом на встрече министров иностранных дел государств Североатлантического союза Турция как один из его членов получила гарантии усиления своей противовоздушной обороны с помощью стран-союзниц альянса.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время заседания Североатлантического совета на уровне глав иностранных ведомств заявил, что военно-политическая организация, которую он возглавляет, полностью солидарна с Турцией и обеспокоена ситуацией на своих юго-восточных границах. Установка систем Patriot будет носить сугубо оборонительный характер, отметил руководитель НАТО.

Системы Patriot американского производства должны предоставить для дислокации в Турции Германия, Нидерланды и США - все три страны НАТО, которые имеют их на вооружении.