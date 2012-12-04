Генсек НАТО говорит, что уже успокоил Лаврова относительно ракет в Турции
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен надеется, что министры иностранных дел стран - членов Альянса на своем сегодняшнем заседании примут решение о размещении ракет “Пэтриот” на границе Турции и Сирии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генеральный секретарь НАТО заявил сегодня перед началом двухдневного заседания.
“Я бы ожидал, что союзники НАТО одобрят решение сегодня. Я уверен, что мы продемонстрируем нашу преданность сдерживать любые угрозы и защищать наших союзников”, - сказал он.
При этом, по его словам, размещение после принятия политического решения может произойти на протяжении нескольких недель.
А.Ф.Расмуссен подчеркнул, что размещение ракет будет осуществляться исключительно с целью защиты турецкой территории.
При этом Генсек НАТО отметил, что уже заверил в этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Турция официально обратилась в НАТО с просьбой разместить на границе с Сирией ракеты “Пэтриот” для защиты.
Решения о количестве ракет, времени и условиях их размещения будут принимать отдельно страны-члены, имеющие свободные ракеты, в частности, Германия, Нидерланды и США.