В Польше обработали 99% бюллетеней: победу празднует оппозиция

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши обработала бюллетени с 99,05% избирательных участков, сообщили РИА Новости в ГИК Польши.

По данным комиссии, на досрочных выборах в сейм Польши с большим отрывом лидирует оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" - 41,39%.

На втором месте - правящая консервативная партия "Право и справедливость" с 32,16%.

Третью позицию занимает избирательный блок "Левые и демократы" - 13,20%. В парламент также прошла Польская крестьянская партия - 8,93%.

По данным ГИК Польши, результат голосования означает, что в новом сейме 209 мандатов будет у "Гражданской платформы", 166 мест получает "Право и справедливость", 53 депутата от блока "Левые и демократы", Польская крестьянская партия - 31, немецкое национальное меньшинство - один мандат.

Явка избирателей составила 53,79%.

Таким образом, в Польше в ходе выборов в парламент побит рекорд явки избирателей. По официальным данным, в 1991 году явка на парламентских выборах была 43,2%. В 1993 году - 52,08%. Во время выборов в 1997 году - 47,93%, а в 2001 году - 46,29%. В ходе последних выборов в парламент Польши осенью 2005 года явка составляла 40,57%.

Премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ и лидер партии "Право и справедливость" признал поражение на досрочных парламентских выборах в Польше и поздравил с победой своих оппонентов.

"Нам не удалось победить. Поздравляю Дональда ТУСКА", - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ. Премьер-министр Польши сообщил, что его партия переходит в оппозицию.

Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Д.ТУСК, который, как ожидается, станет новым главой правительства Польши.