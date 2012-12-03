ФРГ закрыла аппарат военного атташе при своем посольстве в Минске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение было принято министром обороны Германии Томасом де Мезьером после совещания в Министерстве иностранных дел Германии.

2 декабря все сотрудники аппарата были отозваны из Минска. В Посольстве Германии в Минске ситуацию с закрытием аппарата военного атташе пока не комментируют.

По информации немецкого агентства dpa, власти Германии сочли невозможным дальнейшее военное сотрудничество с официальным Минском в связи с многочисленными случаями ущемления прав человека в Беларуси.

Решению по прекращению миссии военного атташе в Минске предшествовали дипломатические шаги обеих стран. В сентябре 2012 года правительство Германии констатировало отсутствие улучшения в Беларуси ситуации с политическим преследованием инакомыслящих и ограничило военное сотрудничество. В ответ Минск прекратил кооперацию с Бундесвером.

Справка УНИАН. Аппарат военного атташе Посольства Германии в Беларуси был создан в 1993 году. В его задачу входило наблюдение за процессами развития и реформирования белорусской армии и ее взаимодействием с вооруженными силами других государств и международных структур безопасности – СНГ, НАТО, ОБСЕ и ООН. Он также предоставлял белорусскому Министерству обороны информацию по военным вопросам, касающимся Германии.