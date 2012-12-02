В Сирии жертвами взрыва заминированного автомобиля стали 15 человек

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, в результате взрыва не менее 24 человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Кроме этого сильно повреждены расположенные поблизости от места взрыва жилые здания.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и оппозицией продолжается в Сирии с марта прошлого года. По разным данным, за это время в стране погибли от 20 до 30 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.