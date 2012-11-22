В Сирии правительственная авиация обстреляла больницу: 40 погибших

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

По словам представителя оппозиции, атаке подверглась больница Дар аль-Шифа, которая является основным источником медицинской помощи в Алеппо. Он также добавил, что в результате обстрела погибли две медсестры и врач, отмечает «Газета.ру».

Между тем, оппозиционеры опубликовали на своем сайте видеоматериал, на котором видно, что основной удар пришелся на обычно переполненное людьми приемное отделение.

Волнения, вспыхнувшие в Сирии в марте 2011 года, вскоре переросли в вооруженные столкновения оппозиционных формирований с правительственными силами. Сирийские власти заявляют, что действующие в стране антиправительственные силы получают поддержку извне. К настоящему времени, по различным данным, поступающим в ООН, жертвами насилия в стране стали от 20 до 30 тысяч человек.